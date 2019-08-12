Новокузнецк, Кемеровская область, , 08:47 — REGNUM

В Новокузнецке игры детей с зажигалкой привели к несчастному случаю — пятилетняя девочка оказалась в больнице с ожогами. Врачи сейчас борются за её жизнь. Кемеровские следователи назначили доследственную проверку, сообщили ИА REGNUM в СУ СКР по Кузбассу.

Как уточнили в ведомстве, трагедия произошла днём 7 августа. Девочка с двумя подругами гуляла на улице недалеко от своего дома. Две девочки (пяти и одиннадцати лет), держась за руки, начали кружиться. А их девятилетняя подруга стояла рядом и баловалась зажигалкой. Внезапно платье на пятилетней девочке загорелось. Подруги испугались и убежали домой. Девочке удалось добраться до ворот. В окно её увидел брат. Он сообщил отцу, который занёс дочь домой и вызвал скорую помощь. Ребёнок с термическими ожогами был доставлен в одну из городских больниц Новокузнецка. Девочка в тяжёлом состоянии находится в реанимационном отделении.

Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего. После этого будет принято процессуальное решение.