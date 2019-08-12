Горно-Алтайск, , 08:46 — REGNUM

В Республике Алтай с начала года произошло четырнадцать дорожно-транспортных происшествий с выездом на встречную полосу. Об этом сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального управления МВД.

«Выезд на полосу, предназначенную для встречного движения, является одним из грубых нарушений ПДД, приводящих к наиболее тяжким последствиям в результате совершения дорожно-транспортных происшествий», — отметили правоохранители.

В результате три человека погибли, ещё 23 получили травмы различной степени тяжести. Кроме того, сотрудники Госавтоинспекции пресекли более 422 подобных случаев.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Сасовском районе Рязанской области микроавтобус, выехав на «встречку», столкнулся с внедорожником. В результате происшествия погибли шесть человек.

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