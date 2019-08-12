Петропавловск-Камчатский, , 08:21 — REGNUM

Призывник из камчатского города Елизово, которого призвали в армию, несмотря на обучение в аспирантуре, что даёт право на отсрочку, взыскал с Минобороны РФ упущенную выгоду за 133 дня службы и вернулся домой доучиваться, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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Молодой человек, будучи незаконно призван, уже находясь в армии, доказал, что, во-первых, призван незаконно, во-вторых, поскольку он не только учился, но и работал, Минобороны нанесло ему материальный ущерб своими незаконными действиями. Он подсчитал, что за то время, что он находился в армии — 133 дня — он заработал бы 291 758 рублей.

Представитель Минобороны с заявленными требованиями не согласился, сославшись на то, что, находясь в армии, призывник получал денежное довольствие в размере 10 тыс. рублей, а также был обеспечен питанием и одеждой. Но суд с доводами военных не согласился и удовлетворил большую часть требований призывника. Минобороны заплатит молодому человеку 188 457 рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, атомный подводный крейсер «Омск» вернулся на родную базу на Камчатке после модернизации.