Сплит, Хорватия, , 08:15 — REGNUM

Тела двух граждан Южной Кореи были обнаружены в национальном парке Крка, расположенном на юге Хорватии. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей министерства иностранных дел страны.

По их словам, 10 августа в 15:40 по местному времени тела 50-летнего мужчины и 20-ти летней девушки обнаружили французские туристы в 50 метрах от деревянного моста через реку Крка.

Как сообщили представители посольства Хорватии, семьям погибших сразу же передали информацию через представителей органов правопорядка после установления гражданства.

Известно, что специалисты из Южной Кореи были направлены в одну из больниц города Сплит, где находятся тела погибших, для выяснения подробностей инцидента.

Представители МИДа Южной Кореи также отметили, что вскрытие проведут хорватские судмедэксперты во вторник, чтобы выяснить точную причину смерти граждан Южной Кореи.