Иркутск, , 08:12 — REGNUM

Иркутские спасатели со ссылкой на специалистов регионального управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды предупредили об осложнении погодной обстановки в регионе 12 августа, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

МЧС РФ «По области ожидаются сильные дожди, в северных районах сильные и очень сильные дожди, сильные ливни, грозы, град. По области — усиление северо-западного ветра до 15−20 м/с».

Главное управление МЧС России по Иркутской области призывает граждан отказаться от туристических маршрутов в селеопасных районах и избегать поездок на дальние расстояния из-за возможного ухудшения видимости на дорогах.

Как уже сообщало ИА REGNUM, сильные дожди стали причиной мощнейшего наводнения, начавшегося в Иркутской области с 26 июня. Реки вышли из берегов и подтопили более 100 населённых пунктов. В конце июля в регион пришла вторая волна паводка. Её вновь спровоцировали обильные осадки.