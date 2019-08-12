Иркутск, 12 августа 2019, 08:12 — REGNUM
Иркутские спасатели со ссылкой на специалистов регионального управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды предупредили об осложнении погодной обстановки в регионе 12 августа, передаёт корреспондент ИА REGNUM.
Главное управление МЧС России по Иркутской области призывает граждан отказаться от туристических маршрутов в селеопасных районах и избегать поездок на дальние расстояния из-за возможного ухудшения видимости на дорогах.
Как уже сообщало ИА REGNUM, сильные дожди стали причиной мощнейшего наводнения, начавшегося в Иркутской области с 26 июня. Реки вышли из берегов и подтопили более 100 населённых пунктов. В конце июля в регион пришла вторая волна паводка. Её вновь спровоцировали обильные осадки.