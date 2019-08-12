Владивосток, , 08:10 — REGNUM

В Дальнереченском районе Приморья железнодорожники восстановили движение поездов, ранее остановленное из-за размыва опор моста, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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В результате воздействия тайфуна «Лекима» в Приморье оказались размытыми опоры железнодорожного моста, из-за чего железнодорожники на период восстановительных работ были вынуждены остановить движение поездов. В работе принимал участие специальный противоразмывочный поезд со станции Эбергард. В настоящее время пути восстановлены, движение поездов возобновлено.

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Как сообщало ИА REGNUM, в Приморье подтопленными оказались два населённых пункта в Пожарском районе. В сёлах Новостройка и Губерово вода подтопила около 300 придомовых территорий, один частный дом и несколько многоквартирных домов.