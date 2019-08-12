Березники, Пермский край, , 08:03 — REGNUM

В Березниках Пермского края возле одного из магазинов обнаружили собаку с огромной раной на голове. Пользователи соцсетей сообщают, что животное стало жертвой садистов — его выбросили со второго этажа, а до этого поиздевались над собакой.

«Если собаку и скинули, то прежде пытались череп проломить. У нее практически сняли скальп. Множественные раны головы, уже началась инфекция», — сказала женщина, приютившая собаку, сообщает ТК « РифейПермь ».

По данным perm-open.ru, это не первый случай, когда бедолаге достается от владельцев. В эту собаку уже стреляли дробью. Более того, животное обливали кислотой, сообщили очевидцы в социальных сетях.

Животному оказали помощь волонтеры. Собаку отвезли на лечение в Пермь, где ветеринары сделали заключение, что раны на голове зверя похожи на дырки от пулек, ожоги от чего-то взрывчатого.

При обсуждении ситуации с искалеченной собакой пользователи в качестве версии ранений также называли петарду, попавшую в голову животного.