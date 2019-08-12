Рим, , 07:57 — REGNUM

Обломки вышедшего из строя двигателя Boeing упали на Фьюмичино, пригород итальянской столицы, где расположен аэропорт имени Леонардо да Винчи. Об этом сообщает газета Corriere Della Sera.

10 августа самолет Boeing 787 авиакомпании Norwegian Air вылетел в Лос-Анджелес, однако один из двигателей при взлете взорвался. Экипаж запросил посадку, и лайнер вернулся в Фьюмичино на одном двигателе. Никто из 298 пассажиров не пострадал.

Местные жители, однако, наблюдали «град» из металлических обломков. Упавшие с неба фрагменты двигателя повредили автомобили и уличные тенты. Инцидент расследуют городские власти.

Как сообщало ИА REGNUM, 11 августа в Праге экстренно сел Boeing 737, на борту которого находились 189 пассажиров. Лайнер отправился из чешского города Брно в болгарский Бургас, однако в полете сработал один из датчиков неисправности.

Читайте также: В Праге экстренно сел пассажирский самолёт

Читайте ранее в этом сюжете: В Колумбии двое военных разбились на авиашоу