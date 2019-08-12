Багдад, , 07:58 — REGNUM

В иракской провинции Ниневия погибли двое американских военнослужащих, об этом 11 августа сообщает Kurdistan.ru.

Подробности инцидента не сообщаются, известно лишь то, что военные погибли во время спецоперации, осуществляемой иракскими военными против боевиков ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Напомним, несмотря на то, что власти Ирака еще в декабре 2017 года заявили о победе над террористами, отдельные спящие ячейки продолжают функционировать.

Наибольшую опасность представляют боевики в труднодоступных регионах страны, а также на спорных между Багдадом и Эрбилем территориях.

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