Самара, , 07:42 — REGNUM

31 кг речных раков и 95 кг красной зернистой икры, которые продавались без документов, изъяли и утилизировали сотрудники Россельхознадзора по Самарской области, 12 августа сообщает пресс-служба ведомства.

По сообщению сотрудников Россельхознадзора, проводя рейд совместно с сотрудниками полиции из отдела экономической безопасности УМВД по городу Самаре, у одного из предпринимателей были обнаружены раки, красная икра и свежемороженые морские гребешки, которые продавались без ветеринарных сопроводительных документов.

Изъятые морепродукты уничтожены в присутствии сотрудников надзорного органа. В отношении нарушителя было возбуждено административное дело по статье «Хранение, реализация подконтрольной продукции без ветеринарно-сопроводительных документов».

Предпринимателю, который привез данные продукты на территорию города, придется заплатить от 3 до 5 тыс. рублей штрафа.