Саров, Нижегородская область, , 07:39 — REGNUM

Пятеро сотрудников ядерного центра в Сарове, погибшие при испытаниях ракетного двигателя на полигоне в Архангельской области, представлены к государственным наградам. Об этом заявил в эфире местного телевидения директор Российского федерального ядерного центра — Всероссийского научно-исследовательского института экспериментальной физики (РФЯЦ-ВНИИЭФ) Валентин Костюков.

Костюков назвал имена погибших. Это Алексей Вьюшин, Евгений Коратаев, Вячеслав Липшев, Сергей Пичугин и Владислав Яновский.

Директор ядерного центра назвал испытателей национальными героями и элитой предприятия. Порой они работали в самых невероятно тяжелых условиях, подчеркнул он. В Сарове 11 и 12 августа были объявлены днями траура.

Как сообщало ИА REGNUM, 8 августа на морской платформе в Архангельской области проходили испытания ракетного двигателя. После того, как тесты закончились, в двигательной установке загорелось топливо, произошел взрыв. Погибли пять сотрудников Росатома.

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