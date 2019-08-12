Казань, , 07:28 — REGNUM

Депутата Госсовета Татарии Ильдуса Касымова, которого подозревают в получении взятки в период руководства им Бугульмой, 12 августа 2019 года должны «освободить» из-под домашнего ареста на подписку о невыезде. Советский районный суд Казани отказался удовлетворять ходатайство о продлении меры пресечения до 11 октября 2019 года, как просило следствие. Сам фигурант по-прежнему не согласен с предъявленными претензиями и планирует вернуться на работу в республиканский парламент, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Ходатайство следствия рассмотрели 9 августа, но окончательно «свобода» будет оформлена депутату 12 августа, когда он получит подписку о невыезде.

«Сейчас я собираюсь вернуться на работу в Госсовет, если будет командировка, то поеду и к избирателям в Лениногорск», — цитирует заслуженного работника жилищно-коммунального хозяйства региона Касымова издание «Бизнес-онлайн».

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Напомним, в конце апреля 2019 года депутата задержали по подозрению в получении взятки в размере 2,7 млн рублей. Суд отправил Касымова под домашний арест. Следователи считают, что сумма, фигурирующая в деле — это плата подрядчика за заказ по строительству фонтана. Сам фигурант заявляет, что он не контролировал торги и это не входило в его полномочия. Ильдус Касымов покинул пост главы местного самоуправления весной 2014 года, избравшись в Госсовет, где он входит во фракцию «Единой России» и является замглавы комитета по бюджету, налогам и финансам. Доход Касымова за прошлый год составил 3,17 млн рублей.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, это не первый депутат Госсовета, в отношении которого возбуждается уголовное дело. В отношении коллеги Касымова — экс-главы правления «Татфондбанка» Роберта Мусина дело начнут слушать 14 августа. Он до сих пор сохраняет мандат, хотя заседания не посещает. Следствие длится с 2017 года. Ущерб, по оценкам следователей, по уголовным делам Мусина превышает 50 млрд рублей.