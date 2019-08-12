Хабаровск, , 07:28 — REGNUM

Уровень Амура у Хабаровска превысил отметку 5,5 метра. За сутки вода поднялась уже на 14 см, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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Таким образом, превышен уровень, именуемый «неблагоприятным явлением». Если вода подойдет к отметке в 6 метров, это будет считаться «опасным явлением».

Как сообщало ИА REGNUM, в Хабаровском крае ухудшается паводковая ситуация. На левом берегу Амура у Хабаровска подтоплено 1350 дачных участков, спасатели эвакуируют людей с амурских островов.