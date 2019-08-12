Владивосток, , 07:24 — REGNUM

В Пожарском районе Приморья вышедшая из берегов река заливает два населённых пункта, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Читайте также: Супертайфун «Лекима» обрушился на Приморье: все новости

После выпадения сильнейших осадков, которые в Приморье принёс тайфун «Лекима», в Пожарском районе два населённых пункта уходят под воду. Жители сёл Губерово и Новостройка размещают в социальных сетях фото и видео, как вода заливает улицы населённых пунктов и топит дома.

Читайте также: Тайфун «Лекима» принёс в Приморье полумесячную норму осадков

Как сообщало ИА REGNUM, тайфун «Лекима» принёс в Приморье полумесячную норму осадков, вызвав подтопления пониженных мест, поднятие воды в реках. В Лесозаводске выпало 67 мм осадков. Синоптики заявляют о приближении ещё более мощного тайфуна, который придёт в Приморье 16 августа.