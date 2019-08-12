Хабаровск, , 07:22 — REGNUM

Власти китайской провинции Хэйлунцзян ограничат сбросы воды в приток Амура Сунгари по просьбе властей Хабаровского края, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Бассейн Амура (cc) СафроновАВ

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Губернатор провинции Хэйлунцзян Ван Вэньтао ответил на просьбу своего хабаровского коллеги Сергея Фургала об ограничении сброса воды в Сунгари. Губернатор китайской провинции выразил сочувствие соседям-хабаровчанам в связи с наводнением и сообщил, что, несмотря на то, что китайская сторона пока не осуществляла дренажных сбросов воды, схема выхода водного потока с водохранилищ скорректирована: с 17 августа объём сбросов снижен с 1220 кубометров до 900 кубометров в секунду. Обо всех изменениях гидрологи Хэйлунцзян и Хабаровского края предупреждают друг друга.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее губернатор Хабаровского края обратился к своему китайскому коллеге, губернатору Ван Вэньтао, с просьбой ограничить сброс воды с водохранилищ на Сунгари.