Тулун, Иркутская область, , 07:01 — REGNUM

Администрация Тулуна — одного из наиболее пострадавших от наводнения городов Иркутской области — в конце прошлой недели перестала выдавать воду, вещи первой необходимости и продукты. Это стало поводом для стихийного митинга с участием нескольких десятков человек, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Судя по видеозаписям очевидцев в Тулуне, люди обвинили местных чиновников в том, что они раздали «гуманитарку» по своим родственникам. Но мэр города Юрий Карих, который вышел к народу в окружении полицейских и признался, что гуманитарная помощь в фурах есть. Проблема в том, что разгружать её некому.

Как сообщает «Твой Иркутск», когда люди спросили у мэра, чем им кормить сегодня детей, тот парировал: «Что, кроме этого ничего не едите?». Затем он предложил пострадавшим самим заняться разгрузкой и расфасовкой помощи, люди согласились.

Между тем, жительница Тулуна Наталья рассказывает, что очереди у пунктов раздачи гуманитарной помощи собираются с 09:00 местного времени, хотя сама выдача начинается с 12:00. Так происходит потому, что те, кто приходят позже, не успевают получить продукты и другие вещи.

Как уже сообщало ИА REGNUM, наводнение в Иркутской области началось с 26 июня после продолжительных дождей. Реки вышли из берегов и подтопили более 100 населенных пунктов. Многие пострадавшие в Тулуне стали свидетелям и того, как бурные воды несли по реке целые усадьбы, надзорные постройки и садовые домики. Их как спички ломало под мостом через Ию.

30 июля вода в реке вновь перехлестнула через дамбу и стала прибывать по несколько сантиметров в час. В воде оказались десятки домов, дороги, в том числе — часть федеральной трассы «Сибирь». Пострадавшими признаны 45 тысяч жителей области. Компенсации за частичную или полную утрату имущества уже получили 23 тысячи человек.