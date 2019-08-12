Хабаровск, , 07:03 — REGNUM

Пенсионера 79 лет эвакуировали с тонущего острова Кабельный на Амуре у Хабаровска спасатели. У мужчины осталось полбуханки хлеба и резиновая лодка без весел и мотора, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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Спасатели группы плаврседств ДВРПСО МЧС России Владимир Владимиров и Сергей Попков обнаружили на тонущем острове Кабельный пожилого человека. Его вещи были развешаны по кустам, у него была резиновая лодка без весел и мотора, а из еды полбуханки хлеба. Как выяснилось, дедушка до последнего спасал урожай картошки, который сумел сам дотащить до берега острова, и стал ждать какое-нибудь плавсредство. Медицинская помощь пожилому человеку не потребовалась, спасатели эвакуировали и его, и его картошку.

Как сообщало ИА REGNUM, на Дальний Восток идёт вторая волна паводка. Особенно тревожная ситуация у Хабаровска, уровень Амура достиг уже 5,5 метра