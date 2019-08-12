Якутск, , 06:53 — REGNUM

Бывшая амурчанка организовала в Нерюнгри в Якутии поставку проституток, её ждёт суд, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в прокуратуре Якутии.

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По версии следствия обвиняемая с 2017 по 2019 годы через интернет искала девушек из Приамурья, сама она оттуда родом, согласных оказывать услуги интимного характера на территории Нерюнгринского района Якутии. Она же и руководила «набранным штатом».

Уголовное дело за вовлечение в занятие проституцией передано в суд.

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Как сообщало ИА REGNUM, в России не редки случаи организации секс-притонов и борделей. Зачастую такие заведения маскируют под видом массажных салонов и спа-салонов.