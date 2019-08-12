Екатеринбург, , 06:48 — REGNUM

В Екатеринбурге на улице Вильгельма де Геннина велосипедист сбил пятилетнего ребёнка на пешеходном тротуаре. Инцидент произошёл вечером 11 августа.

Как сообщил изданию «Е1» отец пострадавшего ребёнка, они прогуливались семьёй по тротуару, а ребёнок ехал на самокате, в тот момент, когда его сбил велосипедист. По мнению отца, это произошло потому, что мужчина ехал слишком быстро и не мог остановиться.

В результате ребёнок был госпитализирован, так как получил перелом ноги со смещением. Ему сделали операцию.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Екатеринбурге в автобусе городского общественного транспорта пострадала девятилетняя девочка. Во время движения транспорта она упала и получила травму позвоночника: компрессионный перелом. По факту получения ребёнком травмы полиция проводит проверку.