Хабаровск, , 06:47 — REGNUM

Под воду ушли 1350 дачных участков на левом берегу Амура у Хабаровска. Вода заходит на частные подворья в краевой столице, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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В Хабаровске подтоплены улицы Вилюйская и Богачева. В пригороде, в селе Корсаково-2 водой залиты 118 огородов.

Как сообщало ИА REGNUM, на Дальний Восток идет вторая волна паводка. Уровень Амура у Хабаровска приблизился к отметке 5,5 см, что считается опасной ситуацией. Вода заходит на улицы краевой столицы.