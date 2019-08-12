Благовещенск, , 06:42 — REGNUM

Подготовку списка жителей Приамурья, которым положены компенсационные выплаты за утраченное в наводнении имущество, обсудили на совещании в правительстве Приамурья, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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На выплаты из федерального бюджета могут претендовать жители населённых пунктов, которые попали в зону чрезвычайной ситуации, и у которых в результате воздействия стихии оказалось утрачено имущество. К настоящему времени из резервного фонда областного бюджета уже выплачено 5,5 млн рублей, кроме того, по линии соцзащиты адресная социальная помощь оказана на сумму 13 млн рублей.

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Как сообщало ИА REGNUM, в Приамурье областные депутаты проголосовали за корректировку регионального бюджета, чтобы перенаправить средства на выплаты пострадавшим в результате наводнения, а также для проведения восстановительных работ.