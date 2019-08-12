Улан-Удэ, , 06:31 — REGNUM

В Бурятии выясняют обстоятельства трагической аварии, унёсшей жизни трёх человек. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе Восточно-Сибирской железной дороги, легковой автомобиль выехал на железнодорожный переезд перед приближающимся грузовым поездом.

Как отмечается, ДТП произошло в районе станции Боярский на регулируемом железнодорожном переезде при исправно действующей автоматической сигнализации произошло дорожно-транспортное происшествие.

«Водитель легкового автомобиля выехал на железнодорожный переезд перед Машинист поезда применил экстренное торможение, но расстояние было недостаточным и столкновения избежать не удалось», — сообщили в пресс-службе.

В результате водитель автомобиля и два пассажира погибли на месте.

Как сообщало ИА REGNUM, в мае пятилетний ребёнок попал под грузовой поезд на перегоне «Посольская-Тимлюй». Несмотря на экстренное торможение и дневное время, несчастный случай предотвратить не удалось. Ребёнок погиб на месте.

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