Ханчжоу, Китай, , 06:27 — REGNUM

Число жертв тайфуна «Лекима» в Китае увеличилось до 32 человек, без вести пропавшими числятся 16 человек, 12 августа передает агентство Reuters.

Большая часть жертв тайфуна — в провинции Чжецзян, в 130 километрах от города Ваньчжоу. Люди получили ранения и погибли в результате разрушения дамбы и оползня.

Скорость ветра «Лекимы» при подходе к побережью провинции Чжецзян составляло 187 километров в час. Тайфун принес с собой проливные ливни — в некоторых районах отмечалось более 160 мм осадков за несколько часов.

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