Екатеринбург, , 06:30 — REGNUM

В Екатеринбурге нашлась пропавшая 10 августа 82-летняя пенсионерка. Об этом сообщили участники поискового отряда «Лиза Алерт» на странице паблика в социальной сети «ВКонтакте».

"Найдена. Жива. Всем спасибо за помощь в поиске», — написали участники отряда.

Напомним, что пожилая женщина пропала после того, как ушла в магазин. Как сообщали местные издания, уже утром 11 августа женщину на скорой доставили в одну из больниц города, но пенсионерка написала отказ. Найдена она была в тот же день вечером.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в конце июля в Екатеринбурге пропала 80-летняя пенсионерка. Родственники забили тревогу 27 июля, когда пожилая женщина вышла из дома и заперла снаружи своего мужа. Сообщалось, что женщина может быть дезориентирована.

Нашли её только 31 июля и немедленно доставили в больницу. К сожалению, на следующий день пенсионерка умерла.

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