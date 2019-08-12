Хабаровск, , 06:33 — REGNUM

Большая вода продолжает наступать на столицу Хабаровского края. Уровень Амура у Хабаровска приблизился к опасной отметке 5,5 метра, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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По состоянию на 06:00 12 августа уровень Амура у Хабаровска составил 549 см. По данным гидрологов вода продолжает прибывать. По прогнозу в ближайшие двое суток уровень вырастет ещё на 15 — 20 см.

Как сообщало ИА REGNUM, вторая волна паводка идёт на Дальний Восток. Сложная ситуация в регионах, расположенных вдоль Амура — ЕАО, Приамурье и Хабаровском крае.