Благовещенск, , 06:05 — REGNUM

Подразделения радиационной, химической и биологической защиты Восточного военного округа завершили дезинфекционную обработку восьми населённых пунктов Приамурья, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе ВВО.

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Всего было дезинфицировано более 700 домов и придомовых территорий в восьми населённых пунктах Амурской области подвергшихся сильнейшему за последние годы наводнению. Также военные провели дезинфекцию 50 км региональных дорог.

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Как сообщало ИА REGNUM, в результате воздействия стихии, в Приамурье оказались подтопленными 69 населённых пунктов. В настоящее время из-за перемытия дорог без транспортного сообщения остались два населённых пункта.