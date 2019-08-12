Кабанский район, Бурятия, , 05:58 — REGNUM

В Кабанском районе Бурятии осудили ранее неоднократно судимых местного жителя и жителя Иркутской области за разбойное нападение на пожилую семейную пару. Об этом сообщили ИА REGNUM в пресс-службе прокуратуры республики.

В феврале 2019 года двое подельников, вооружённые топором и ножом, ворвались в дом престарелых жителей села Выдрино.

«Пенсионеры пытались оказать сопротивление, но под угрозой убийством передали разбойникам деньги, ювелирные изделия, медали и нагрудные знаки на сумму 23 тыс. рублей», — сообщили в прокуратуре.

В результате районный суд назначил виновным наказание в виде восьми лет и 7 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии особого режима.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Северо-Байкальском районе Бурятии 21-летний молодой человек, пытаясь ограбить местный магазин до смерти забил 73-летнюю хозяйку.

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