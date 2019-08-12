Курган, , 05:59 — REGNUM

В Кургане в дорожном происшествии пострадали трое детей. Госпитализирован один ребёнок, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в УГИБДД Курганской области.

Авария произошла 10 августа 2019 года в 22:30 минут по местному времени (20:30 мск) в районе дома №30 по улице Климова. Предварительно установлено, что водитель 1987 года рождения, управляя автомобилем «Тойота Королла» на нерегулируемом перекрестке улиц Климова — Кирова, не предоставил преимущество проезда «Ладе-2 170 302» и допустил столкновение.

В результате ДТП травмы получили дети, находившиеся в иномарке: девочка 2006 года рождения и два мальчика 2004 и 2010 годов рождения. Один из мальчиков госпитализирован в областную детскую клиническую больницу им. Красного Креста. Остальным детям назначено амбулаторное лечение.