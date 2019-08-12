Екатеринбург, , 05:32 — REGNUM

В Екатеринбурге девятилетняя девочка получила травму спины в автобусе маршрута городского общественного транспорта № 64. По данным местных изданий, ребёнок упал во время движения транспорта.

Как сообщает городской портал «Е1», инцидент произошёл днём 12 августа. У девочки ушибы и компрессионный перелом позвоночника. По данным ГИБДД, ребёнок упал во время движения автобуса по улице Феофанова, после чего девочку госпитализировали. Проводится проверка. Установлено, что 32-летний водитель имеет 13-летний стаж управления автомобилем.

Напомним, что ранее в Свердловской области сотрудники дорожной полиции организовали оперативно-профилактическое мероприятие «Автобус».