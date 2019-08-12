Посёлок городского типа Ягодное, Магаданская область, , 05:22 — REGNUM

Чиновники в Ягоднинском районе Магаданской области дважды оплатили работы по ремонту бассейна, тем самым нанесли ущерб госучреждению в 7 млн рублей, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе надзорного органа.

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В ходе следствия установлено, что по госконтракту, заключенному в 2017 году, выполненные ООО «Ритейл» работы по ремонту бассейна на 7 млн рублей были дважды оплачены руководством госучреждения «Оздоровительно-реабилитационный центр «Синегорье».

Прокуратура проверила и признала законным решение магаданских следователей по Ягоднинскому району о возбуждении уголовного дела по нанесению материального ущерба.

Расследование уголовного дела продолжается.

Как сообщало ИА REGNUM, по заключению Счётной палаты РФ в 2018 году власти разных уровней Колымы причинили федеральному бюджету 20,2 млн рублей ущерба, заплатив за титульные временные здания и сооружения, которые фактически не возводились.