Москва, , 05:19 — REGNUM

20-летняя девушка скончалась в Москве в течение нескольких дней, реаниматологи не успели её спасти, пишет газета «Московский комсомолец».

Приехавшая с родителями из Воронежа студентка внезапно заболела: у неё сильно поднялась температура. Родители обратились в скорую помощь только когда у дочери начались понос и рвота.

Девушку не госпитализировали, только назначили лечение. Вскоре у неё начали синеть ноги и руки. Терапевт, которая посетила больную после вызова, также не настояла на госпитализации.

При повторном вызове скорой помощи врач позвонил реаниматологам, но девушку спасти не удалось. По мнению Галины Кожевниковой, завкафедры инфекционных болезней РУДН, симптомы болезни в целом напоминают сепсис.

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