Рабат, , 05:15 — REGNUM

В общей сложности 12 китайских туристов получили ранения в результате дорожно-транспортного происшествия в марокканском городе Фес, сообщили в консульстве КНР в Марокко, передает агентство Синьхуа.

Инцидент произошел в 9:00 по местному времени 9 августа. Фургон выехал на тротуар города Фес, ранив 12 китайских туристов, которые делали фотографии. Двое человек находятся в крайне тяжелом состоянии. Все раненые были немедленно доставлены в госпиталь.

По данным марокканском полиции, фургон был припаркован на склоне. Пятнадцатилетний марокканец завел фургон без ведома владельца, что и привело к дальнейшему трагическому развитию ситуации. Посол Китая в Марокко Ли Ли заявил, что китайские дипломаты в настоящее время оказывают помощь властям страны.