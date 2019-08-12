Владивосток, , 05:15 — REGNUM

В Приморье тайфун «Лекима» принёс сильные дожди, в центральных и западных районах края выпало до полумесячной нормы осадков, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Ливень (cc) chiz50

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Наибольшее количество осадков выпало в Лесозаводске — до 67 мм, здесь подтоплены пониженные места. В среднем в других районах Приморья за ночь выпало до 50 мм осадков.

В дальнейшем интенсивность ливней будет снижаться. Возможно подтопление низменных участков в таких районах, как Ханкайский, Анучинский, Чугуевский, Яковлевский, Партизанский, Пожарский, Красноармейский, Тернейский, Спасский, Кировский и Пограничный.

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Как сообщало ИА REGNUM, к Приморью приближается ещё один тайфун, крупнейший за последнее время. Тайфун, получивший название «Крос» в настоящее время находится в Тихом океане и смещается в сторону Японии и Приморья. Его приход к берегам Приморья ожидается 16 августа.