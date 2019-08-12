Владивосток, , 04:59 — REGNUM

Ориентировочно супертайфун «Крос» подойдёт к Приморью 16 августа и станет сильнейшим тайфуном за последнее время, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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В настоящее время тайфун буйствует в Тихом океане, его подход к Приморью ожидается 16 августа.

По прогнозам синоптиков тайфун по своему разрушающему воздействию будет соизмерим с печально известным тайфуном «Лайонрок», который в 2016 году буквально парализовал всю инфраструктуру Приморья, уничтожив урожай, затопив сёла и обрушив мосты.

Предполагается, что «Крос» принесёт огромное количество осадков — до 300 мм при ветре 35 м/с. Местами интенсивность осадков составит до 200 мм за 6 часов и менее. Высота прибрежных волн составит 4−5 метров.

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Как сообщало ИА REGNUM, в Приморье пришёл тайфун «Лекима», который принёс сильные осадки, подтопив низменные участки местности. За несколько дней до этого по Приморью прошёл тайфун Francisco, также принёсший много воды и ветра.