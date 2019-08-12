Прага, , 04:41 — REGNUM

Об экстренной посадке самолёта Boeing 737 в международном аэропорту Праги сообщила журналистам представитель воздушной гавани Владимира Дуфкова.

Инцидент произошёл 11 августа с самолётом авиакомпании Smartwings (Чехия), который вылетел из чешского города Брно в болгарский Бургас, но вынужден был срочно приземлиться в Праге, поскольку сработал один из датчиков неисправности.

По словам Дуфковой, в самолёте летели 189 пассажиров и шесть членов экипажа. Посадка прошла штатно. В пражском аэропорту выяснилось, что неисправным был сам датчик.

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