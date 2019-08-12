Эри, , 04:28 — REGNUM

Пятеро детей погибли на пожаре в городе Ири (штат Пенсильвания, США), передаёт CBC News.

Уточняется, что несчастье произошло 11 августа в детском саду Harris Family Day Care. Кроме детей погиб местный житель, пострадала хозяйка детского сада.

Самому младшему из погибших было восемь месяцев, самому старшему ребёнку — семь лет. Двое подростков 12 и 17 лет спаслись.

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