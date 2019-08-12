Владивосток, , 04:30 — REGNUM

В Приморье силами МЧС была эвакуированная группа туристов из района, куда прошедший ливень перемыл дорогу, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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Группа туристов, выехавшая на море в Лазовском районе, из-за отсутствия связи в месте отдыха, не смогла своевременно получить информацию о приближении тайфуна, который впоследствии размыл дорогу, по которой они приехали.

Спасателям пришлось эвакуировать 11 женщин и детей.

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Как сообщало ИА REGNUM, в Приморье пришёл новый тайфун «Лекима», который принёс осадки в виде дождя с интенсивностью до 50 мм за 12 часов и менее. Ожидается, что в результате воздействия стихии, будут размыты дороги и подтоплены низменные участки местности.