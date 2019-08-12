Циндао, Китай, , 04:22 — REGNUM

Пять человек погибли, предположительно отравившись газом в популярном ресторане городе Циндао в провинции Шаньдун на востоке Китая, сообщает 10 августа агентство Синьхуа.

В 10:40 по местному времени полиция получила сообщение о том, что пять человек погибли, предположительно отравившись газом в ресторане китайского «самовара» в центре города. В настоящее время проводится расследование причин произошедшего и обстоятельств гибели пятерых человек.

Как сообщало ИА REGNUM, в провинции Цзянси на востоке Китая 79 человек попали в больницу с подозрением на отравление угарным газом. Китайский «самовар» — это блюда из мяса, рыбы, морских продуктов, грибов и овощей, которые готовятся в воде, как суп, самими посетителями на электрической или газовой печке.

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