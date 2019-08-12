Якутск, , 04:08 — REGNUM

Двоих мужчин полицейские застали за незаконными археологическими раскопками с металлоискателем в старом городе Зашиверск в Момском районе Якутии, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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«Оймяконский районный суд республики признал задержанных людей виновными в незаконных археологических раскопках», — пояснили в департаменте по охране культурного наследия Якутии.

Как рассказали специалисты, в 1776 году от чёрной оспы умерло большое количество жителей Зашиверска, а через несколько лет, в 1833 году болезнь вернулась в город и выкосила всех, кто уцелел в первую волну эпидемии. И города не стало.

«Возбудитель устойчив к воздействию внешней среды, особенно к высушиванию и низким температурам. Инфицирование происходит при вдыхании зараженного воздуха. Так что чёрные копатели рискуют не только своим здоровьем, но и здоровьем окружающих», — предупредили специалисты.

Как сообщало ИА REGNUM, на острове Малый Ляховский в Якутии задержали четырёх чёрных копателей с мотопомпой для размывания почвы. Использование её при добыче бивней мамонта и других останков мамонтовой фауны запрещено, так как наносит вред окружающей среде и состоянию почвы.