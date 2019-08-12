Архангельск, , 03:20 — REGNUM

Похороны троих из пятерых погибших во время взрывов в Архангельской области состоятся сегодня, 12 августа, в Нижегородской области. Стало известно, что все пострадавшие сотрудники «Росатома» жили в Сарове и трудились в конструкторском бюро №12 в научно-исследовательском институте экспериментальной физики — РФЯЦ-ВНИИЭФ. С 11 по 12 августа в Сарове по решению местных властей объявлен общегородской траур, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

«В связи с гибелью пятерых сотрудников ФГУП РФЯЦ-ВНИИЭФ при выполнении задания государственного значения, руководствуюсь статьёй 36 устава города Сарова: объявить с 13:00 11 августа 2019 года по 12 августа 2019 года включительно общегородской траур», — отмечается в постановлении администрации.

Органам власти рекомендовано приспустить государственные флаги на эти дни, СМИ, работающим в Сарове, отменить на эти даты развлекательные телепередачи, а разным организациям — развлекательные мероприятия.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 8 августа 2019 года во время работ, связанных с инженерно-техническим сопровождением изотопных источников питания на жидкостной двигательной установке в Архангельской области, произошёл взрыв. Во время испытаний на военном полигоне пятеро сотрудников «Росатома» погибли, ещё трое получили травмы и ожоги разной тяжести. Пострадавшие находятся в больнице. Росатом пообещал помощь семьям погибших и пострадавшим.

Радиационная обстановка в регионе не представляет опасности для жителей.

Читайте также: Взрыв ракетного двигателя на полигоне убил пятерых сотрудников «Росатома»

Напомним, 1 июня 2019 года в Дзержинске на оборонном предприятии произошло три взрыва, после которых окон лишились сотни зданий в округе. Пожар, который случился после взрыва, охватил площадь в 800 кв.м. Погибших в результате ЧП не было, но за медпомощью обратились более 100 жителей города.

Читайте также: Завод Дзержинска, где произошёл взрыв, грубо нарушал нормы промбезопасности