Ханчжоу, Китай, , 03:00 — REGNUM

В общей сложности 30 человек умерли и 18 пропали без вести в результате прихода тайфуна «Лекима» в провинцию Чжэцзян на востоке Китая, сообщает 11 августа агентство Синьхуа.

Большинство смертей было зафиксировано в уезде Юнцзя при городе Вэньчжоу, где проливные дожди вызывало сход оползня, который заблокировал одну из местных рек. Образовавшаяся запруда засосала в себя людей.

Почти 1,08 млн человек были эвакуированы в безопасное место и около 5 млн человек в провинции Чжэцзян пострадали от разгула стихии, сообщили местные метеорологи. «Лекима» стал уже девятым за год тайфуном в Китае и, одновременно, самыми сильным.

Тайфун обрушился на город Вэньнин провинции Чжэцзя в 1:45 по местному времени 10 августа, принеся ветры до 178 км/ч и мощные ливни. В провинции Чжэцзян было повреждено 173 га зерновых и 34 тыс. домов. Прямой экономический ущерб достиг 14,57 млрд юаней (около $2,1 млрд).

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