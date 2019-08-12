Владивосток, , 02:47 — REGNUM

В связи с прохождением тайфуна «Лекима», на всей территории Приморья объявлено штормовое предупреждение, подразделения МЧС приведены в полную готовность, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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По мнению синоптиков, днём, 12 августа, в Приморье пройдут сильные, местами очень сильные дожди с количеством осадков до 50 мм за 12 часов и менее. В некоторых местах пройдут ливни с количеством осадков 30 мм в час. Ветер усилится до 18 м/с. Ливни вызовут подтопления и подъём рек в западных и центральных районах Приморья.

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Как сообщало ИА REGNUM, супертайфун «Лекима» в Китае привёл к эвакуации более миллиона человек, по некоторым данным тайфун стал причиной гибели как минимум 28 человек.