Афины , , 02:21 — REGNUM

Пожарные Греции зафиксировали возникновение более шести десятков лесных пожаров за прошедшие выходные, 11 августа передает агентство Reuters.

Согласно заявлению пожарной службы, с семи вечера 10 августа по семь вечера 11 августа по всей Греции возникло 63 лесных пожара. Большую часть из них удалось локализовать, однако некоторые разрастаются.

Чрезвычайная опасность пожаров объявлена в центральной Греции, на островах севера Эгейского моря, на северо-востоке провинции Фракия.

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