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Пожарные Греции заявили, что смогли «взять под контроль» крупный лесной пожар на острове Гран-Канария в Эгейском море, 11 августа передает агентство Associated Press.

С пожаром на острове площадью 19 квадратных километров боролись более 120 пожарных. К тушению огня были привлечены шесть пожарных самолетов и пять вертолетов.

Пожар на острове Гран-Канария был локализован в субботу 10 августа, однако 11 августа из-за ветра и жары огонь разгорелся снова. С острова были эвакуированы 350 жителей и несколько тысяч туристов.

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