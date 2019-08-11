Киев, , 23:52 — REGNUM

В Киевской области Украины столкнулись два транспортных средства — легковой автомобиль и микроавтобус. Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям (ГосЧС).

ДТП произошло в воскресенье, 11 августа, вблизи пгт. Глеваха Васильковского района.

«Произошло столкновение легкового автомобиля и микроавтобуса, — говорится в сообщении. — В результате ДТП погибли два человека и пострадали 13 человек».

В настоящее время выясняются причины происшествия.

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