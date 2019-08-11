Дамаск, , 23:20 — REGNUM

В Сирии уничтожены шесть ударных беспилотников (БПЛА) боевиков, летевших к российской авиабазы «Хмеймим». Об этом говорится в воскресенье, 11 августа, в сообщении Минобороны Российской Федерации.

По данным военного ведомства, маневрирующие беспилотники, выявленные средствами контроля авиабазы «Хмеймим», следовали к аэродрому с северо-западного направления.

Отмечается, что все шесть беспилотников членов незаконных вооруженных формирований были ликвидированы на безопасных дистанциях российскими зенитными огневыми средствами.

В настоящее время база «Хмеймим» работает в штатном режиме.