Гатчина, Ленинградская область, , 22:47 — REGNUM

Мать обратилась с заявлением в полицию на священника Мариенбургского покровского храма в Гатчине за нанесение травм годовалому ребенку во время обряда крещения. Об этом 11 августа сообщает издание Фонтанка.ру.

Полиция Мвд.рф

На опубликованном изданием видео зафиксировано проведение таинства, во время которого игумен Фотий (Нечепоренко), совершающий обряд, с заметным раздражением силой окунал ребенка в купель с водой под крики испуганного малыша, не позволяя подбежавшей матери забрать его обратно.

Напомним, в РПЦ отстранили священнослужителя от проведения богослужений и таинств. По данному факту осуществляется проверка.

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