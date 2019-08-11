Саров, Нижегородская область, , 21:38 — REGNUM

Директор Российского федерального ядерного центра — Всероссийского научно-исследовательского института экспериментальной физики (РФЯЦ-ВНИИЭФ) Валентин Костюков в своем выступлении на телевидении города Сарова (Нижегородская область) назвал имена погибших сотрудников центра во время инцидента при испытании ракеты на полигоне Министерства обороны в Архангельской области.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в результате взрыва на военном полигоне в Архангельской области, который произошел 8 августа, погибли пять сотрудников государственной корпорации «Росатом». Инцидент произошел в период работ, связанных с инженерно-техническим сопровождением изотопных источников питания.

Во время испытания ракеты под Северодвинском погибли пять сотрудников центра: Алексей Вьюшин, Евгений Коратаев, Вячеслав Липшев, Сергей Пичугин, Владислав Яновский.

«Гибель сотрудников — это горькая утрата для всего ядерного центра и Госкорпорации «Росатом». Испытатели являются национальными героями. Эти люди были элитой Российского федерального ядерного центра и проводили испытания порой в самых невероятно тяжелых условиях», — сказал он, добавив, что погибшие специалисты представлены к государственным наградам.

Директор ядерного центра также добавил, что в городе будет установлен памятник погибшим сотрудникам.

«Безусловно, что одними материальными вопросами не решишь боль утраты. Мы должны сделать все, чтобы люди остались в нашей памяти как герои. Мы представили в Росатом, Росатом представил в администрацию президента документы на награждение их. Здесь в рамках предприятия вместе с администрацией города приняли решение о том, что через год мы торжественно откроем памятник испытателям», — цитирует слова Валентина Костюкова ТАСС.

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