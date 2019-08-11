Саров, Нижегородская область, 11 августа 2019, 21:38 — REGNUM
Директор Российского федерального ядерного центра — Всероссийского научно-исследовательского института экспериментальной физики (РФЯЦ-ВНИИЭФ) Валентин Костюков в своем выступлении на телевидении города Сарова (Нижегородская область) назвал имена погибших сотрудников центра во время инцидента при испытании ракеты на полигоне Министерства обороны в Архангельской области.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, в результате взрыва на военном полигоне в Архангельской области, который произошел 8 августа, погибли пять сотрудников государственной корпорации «Росатом». Инцидент произошел в период работ, связанных с инженерно-техническим сопровождением изотопных источников питания.
Во время испытания ракеты под Северодвинском погибли пять сотрудников центра: Алексей Вьюшин, Евгений Коратаев, Вячеслав Липшев, Сергей Пичугин, Владислав Яновский.
Директор ядерного центра также добавил, что в городе будет установлен памятник погибшим сотрудникам.
Читайте ранее: Радиационная обстановка в Архангельской области не создает угрозы жителям