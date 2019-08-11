Красногорск, , 21:32 — REGNUM

Три транспортных средства — легковой автомобиль, грузовик и микроавтобус — столкнулись в Подмосковье. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщили в пресс-службе Главного управления МВД России по Московской области.

ДТП произошло в воскресенье, 11 августа, на 159 км Рижского шоссе. По последним данным, в результате аварии погибли пять человек (трое взрослых и двое детей), еще восемь получили различные травмы.

Сотрудники полиции, прибывшие на место трагедии, выясняют причины происшествия.

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