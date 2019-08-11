Село Марёво, Новгородская область, , 21:13 — REGNUM

В ближайшие две недели в Новгородской области ожидают ухудшения погоды. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-центре правительства региона, об этом сегодня, 11 августа, на заседании областной комиссии по ликвидации чрезвычайных ситуаций заявил заместитель начальника новгородского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Валерий Прокопенко.

По его словам, 13 августа ожидаются сильные осадки. Это коснётся южных, юго-восточных, восточных районов области.

В настоящее время, как отметил министр дорожного хозяйства, транспорта и цифрового развития региона Станислав Шульцев, дорожные работы ждут, когда сойдёт вода на размытых сильными дождями участках дорог, чтобы начать восстановительные работы. В настоящее время восстановлены восемь разрушенных участков, всего от паводка пострадали 15 участков дорог и деревянная переправа. В регионе отсутствует проезд к 15 населённым пунктам, в которых проживает 68 человек.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, губернатор Новгородской области Андрей Никитин пообещал оказать помощь, в том числе материальную, всем жителям, пострадавшим от подтоплений.

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